Поруч з цими рослинами ваші троянди не виживуть: список

Троянда - королева квітів, але й доволі вибаглива красуня. Щоб вона радувала вас пишним цвітінням, потрібно не лише знати правила догляду, але й правильно підбирати їй "сусідів".

Деякі рослини категорично не можна садити поруч з трояндами, адже вони можуть їй істотно шкодити, пише BobVila.

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Хвойні та береза - вороги номер один. Великі хвойні дерева, такі як сосни та ялини, підкисляють ґрунт, що троянда не любить. До того ж вони дають густу тінь, а трояндам для рясного цвітіння потрібне багато сонця. Береза ж має потужну кореневу систему, яка висмоктує з ґрунту всі корисні речовини, не залишаючи трояндам шансів на нормальний розвиток.

Папороті та хости - любителі тіні, які шкодять трояндам. Ці рослини добре ростуть у тіньових місцях, де ґрунт вологий. А ось троянди не переносять надмірної вологості, їм потрібна добре дренований ґрунт. Тому садити папороті та хости поруч з трояндами не можна - один із сусідів буде постійно страждати.

Ізостазія, вербени та енотера - агресивні конкуренти. Ці рослини іноді садять в якості ґрунтопокривних під трояндами. Це помилка, адже їх коренева система дуже агресивна. Вони швидко розростаються і забирають у троянд воду, поживні речовини та місце.

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