Результат вже за 5 секунд: створено дешевий та ефективний тест для виявлення раку

Науковці розробили революційний експрес-тест, який може виявити рак грудей лише за 5 секунд. Цей портативний пристрій, що використовує антитіла та електричний імпульс, може стати доступною альтернативою дорогим та інвазивним методам діагностики.

Як пише Daily Mail, цей тест є смужкою, яка оброблена спеціальними антитілами. Вона фіксує білки, пов'язані з раком молочної залози.

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Крапля слини наноситься на смужку, і пристрій генерує електричний імпульс, якщо виявляються специфічні білки. Цей імпульс перетворюється на цифровий сигнал, що вказує на можливу наявність раку.

Переваги нового тесту:

Тестування займає лише 5 секунд, що значно швидше за традиційні методи діагностики. Пристрій портативний та простий у використанні, що робить його доступним для широкого застосування.

Розробники стверджують, що тест може стати доступнішою альтернативою дорогим методам діагностики.

Хоча прототип тесту успішно пройшов тестування, він все ще потребує схвалення з боку FDA та інших медичних організацій. Подальші дослідження також необхідні, щоб визначити його точність та ефективність у порівнянні з іншими методами діагностики.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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