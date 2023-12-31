Знищили 99% ракових клітин: науковці відкрили новий спосіб лікування раку

Учені з Університету Райса, Техаського університету A&M і Техаського університету розробили новий спосіб лікування раку, який може бути ефективнішим і менш токсичним, ніж існуючі методи.

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Новий метод заснований на використанні молекул аміноціаніну, які синхронно вібрують під дією ближнього інфрачервоного світла. Ці вібрації достатні, щоб розірвати мембрани ракових клітин, вбивши їх, пише sciencealert.

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У лабораторних тестах новий метод показав 99-відсотковий показник руйнування ракових клітин. Він також був випробуваний на мишах з пухлинами меланоми, і половина тварин залишилася без раку.

"Це ціле нове покоління молекулярних машин, які ми називаємо молекулярними відбійними молотками", — каже хімік Джеймс Тур з Університету Райса.

"Вони рухаються більш ніж у мільйон разів швидше, ніж колишні двигуни типу Feringa, і їх можна активувати ближнім інфрачервоним світлом, а не видимим світлом".

Використання ближнього інфрачервоного світла є важливим, оскільки воно дозволяє вченим проникати глибше в організм. Це означає, що новий метод можна використовувати для лікування раку кісток і органів, які важко дістатися за допомогою інших методів лікування.

Дослідники ще працюють над вдосконаленням нового методу, але вони вважають, що він має потенціал стати революційним в лікуванні раку.

Раніше науковці попередили про новий вид раку, який поширюється як вірус.

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