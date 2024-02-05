Які обстеження потрібно пройти в 2024 році, щоб своєчасно виявити онкологію: перелік

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Онкологічні захворювання залишаються глобальною проблемою, до подолання якої ще досить далеко. Як повідомляє ВООЗ, у 2022 році зафіксували приблизно 20 мільйонів нових випадків раку та 9,7 мільйона смертей. За прогнозами, якщо темпи захворюваності зростатимуть і надалі, до 2030 року кількість людей, що вперше захворіли на рак, сягне 35 мільйонів.

За даними МОЗ, у 2022 році в Україні зареєстрували понад 93 тисячі нових випадків злоякісних новоутворень: більш як 45 тисяч у чоловіків і майже 48 тисяч у жінок. Від раку померло 39 тисяч людей. Найпоширенішими типами онкологічних захворювань на сьогодні є рак легенів, грудної залози та колоректальний рак.

Регулярний та своєчасний скринінг раку дає змогу виявити онкологію на ранній стадії, коли лікування може бути набагато успішнішим. Такий скринінг має бути частиною профілактичних медичних оглядів, рекомендованих для вашої статі та вікової групи. Згідно з сучасними науковими даними, принаймні 40% випадків раку можна запобігти за допомогою ефективних заходів первинної профілактики.

Експерти в галузі охорони здоров’я, профілактичної медицини та онкології виділяють п’ять онкоскринінгів, на які варто звернути увагу.

МАМОГРАФІЯ

Це діагностична процедура для оцінки стану грудних залоз за допомогою спеціального рентгенівського обладнання (мамографа). Регулярне проходження мамографії дозволяє лікарям порівнювати зміни грудей з часом і виявити рак грудної залози на ранніх стадіях, іноді до трьох років до того, як можуть з’явитися прояви раку.

Жінки із середнім ризиком раку грудної залози:

- у віці від 40 до 44 років за бажанням можуть щорічно проходити мамографію

- у віці від 45 до 54 років повинні проходити мамографію щороку,

- віком від 55 років можуть проходити мамографію щорічно або раз на два роки, якщо вони здорові.

Жінки з високим ризиком раку грудної залози — ті, що мають особистий анамнез раку грудної залози, серйозну сімейну історію цього раку або генетичну мутацію, яка підвищує ризик раку грудної залози (наприклад, у гені BRCA) і не проходили променеву терапію грудної клітини до 30 років. У жінок із вищим ризиком, який залежить від сімейного чи індивідуального ризику, скринінг також може включати УЗД та МРТ.

СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Виявити рак шийки матки на ранній стадії або запобігти йому допомагають два дослідження. Тест на ВПЛ виявляє вірус папіломи людини, який може викликати зміни клітин епітелію шийки матки. Якщо ВПЛ не зникає самостійно, він може викликати кондиломи та рак. ПАП-тест (цитологічний аналіз) шукає клітинні зміни на шийці матки, які можуть трансформуватися в рак, якщо їх не лікувати.

Для цих аналізів лікар має зібрати клітини та слиз із шийки матки та області навколо неї. Потім зразок відправляється в лабораторію для тестування. Скринінг на рак шийки матки зазвичай починається після 18 років. Жінки можуть зробити ПАП-тест разом із тестуванням на ДНК ВПЛ, щоб оцінити ризик розвитку раку шийки матки. Залежно від віку лікар визначає, як часто потрібно робити ці тестування.

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ

Обстеження на колоректальний рак рекомендується чоловікам та жінкам у віці від 50 до 75 років. Людям старше 75 років і тим, хто має підвищений ризик колоректального раку, варто проконсультуватися з лікарем щодо скринінгу.

Існує кілька скринінгових тестів, які можуть виявити поліпи або колоректальний рак, зокрема гнучка сигмоскопія, колоноскопія та аналіз калу на приховану кров.

Для профілактичного скринінгу найчастіше використовується саме колоноскопія. Під час колоноскопії лікар оглядає та оцінює стан внутрішньої поверхні прямої та товстої кишки на наявність поліпів або раку за допомогою спеціального зонда. При виявленні поліпів і раку лікар іноді може видалити їх під час процедури. Якщо все виглядає нормально, зазвичай радять пройти колоноскопію за 10 років. Інтервал скринінгу залежить від індивідуального та сімейного ризику.

СКРИНІНГ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Аналіз крові на простатоспецифічний антиген (ПСА) визначає ПСА, який є білком, що виробляється клітинами передміхурової залози (як нормальними, так і раковими). Чим вищий рівень ПСА, тим вище ймовірність виникнення раку простати. Для подальшого обстеження деякі лікарі використовують граничну точку ПСА 4 нг/мл або вище, а інші рекомендують його вже при рівні 2,5 або 3 нг/мл.

Скринінг раку простати рекомендується чоловікам з високим рівнем розвитку раку передміхурової залози (якщо його було діагностовано у родичів першого ступеня) у віці 40-45 років, чоловікам із середнім ризиком раку — починаючи з 50 років.

СКРИНІНГ РАКУ ЛЕГЕНІВ

Низькодозова комп’ютерна томографія (Low-Dose CT, або LDCT) є єдиним рекомендованим скринінговим тестом на рак легенів. Сканування виконується швидко, за допомогою рентгенівського апарату, що робить знімок легень.

Раз на рік проходити скринінг на рак легенів рекомендують людям, які мають значний стаж куріння (наприклад, викурюють одну пачку на день протягом 20 років або дві пачки на день протягом 10 років), які є курцями або кинули протягом останніх 15 років, а також віком від 50 до 80 років.

ЯК ПРОЙТИ ОБСТЕЖЕННЯ

В Україні діє програма медичних гарантій, яка покриває найважливіші обстеження та лабораторні дослідження для виявлення раку. Зокрема, мамографію (скринінг раку грудних залоз), ПАП-тест (скринінг на рак шийки матки), тест на приховану кров у калі й колоноскопія (скринінг раку товстого кишківника), ультразвукову діагностику органів малого таза тощо. Зазвичай на відповідне обстеження направляє сімейний лікар.

2024 рік ще тільки розпочався. Саме час запланувати проведення онкологічного скринінгу для себе та ваших близьких.