Рецепт ситної вечері: запіканка з капустою та фаршем

Ця запіканка за рецептом від Shuba дуже легка у приготуванні, але ситна та смачна. Чудовий варіант для вечері.

Інгредієнти:

Капуста білоголова – 0.5 шт.

Морква – 2 шт.

Панірувальні сухарі – 100 г

Яйця курячі – 2 г

М’ясний фарш – 500 г

Олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Приправа до мʼяса – за смаком

Сир твердий - 100 г

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Спосіб приготування:

Дрібно нашаткуйте капусту та моркву.

Додайте фарш, сухарі, яйця, сіль, приправу і добре перемішайте масу.

Розкладіть масу на деко застелене пергаментом та змащене олією.

Деко помістіть в розігріту до 180°C духовку і запікайте масу 30 хвилин.

Дістаньте запіканку, посипте тертим сиром і запікайте ще 15 хвилин.

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