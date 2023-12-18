Рецепт різдвяного печива з королівською глазур'ю: діти будуть у захваті

Пісочне печиво служить чудовою основою для веселого різдвяного малювання. Тіста для печива можна приготувати заздалегідь і залишити на кілька годин для охолодження.

Що відрізняє це розмальоване пісочне печиво, так це його доступність – не потрібен кондитерський мішок. Діти будуть у захваті від такого печива на Різдво та Новий рік, повідомляє Express.co.uk.

Для приготування печива знадобляться:

125 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;

65 г непросіяної цукрової пудри;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

250 г борошна.

Для глазурі потрібно взяти 455 г цукрової пудри, три столові ложки порошку меренги та 6-8 столових ложок теплої води.

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У міксері з лопатевою насадкою збийте масло та цукрову пудру на середній швидкості, доки суміш не стане легкою та пишною. Додайте ваніль і продовжуйте збивати приблизно 20 секунд.

Поступово додайте борошно та сіль до суміші, збиваючи на низькій швидкості, доки не утвориться однорідне тісто. Перекладіть його на злегка присипану борошном робочу поверхню та сформуйте з нього колоду, перш ніж загорнути поліетиленовою плівкою та поставити в холодильник.

Розігрійте духовку до 180°C і застеліть два дека пергаментним папером. Вийміть охолоджене тісто з холодильника та розгорніть його, розріжте тісто на 24 кола.

Розкладіть печиво на підготовлені листи для випікання та готуйте, доки краї не стануть золотистими. Цей процес займає приблизно 11–12 хвилин на партію. Дайте випеченому печиву охолонути на деку протягом 5 хвилин.

У чаші міксера з насадкою для збивання змішайте цукрову пудру, порошок безе та шість столових ложок теплої води. Збийте інгредієнти на середній швидкості до повного з’єднання та однорідності.

Поступово додавайте ще теплу воду, по одній столовій ложці, доки глазур не досягне консистенції, яку можна намазати. Викладіть суміш ложкою в поліетиленовий пакет з відрізаним одним кутом, готовий до декорування.

Нанесіть готову королівську глазур на печиво, використовуючи дерев’яну лопатку, щоб наповнити та розподілити її по краях кожного печива, і дайте прикрашеному печиву постояти при кімнатній температурі, доки глазур не висохне.

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