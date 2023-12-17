Страви до Різдва: простий рецепт штолена для початківців (відео)

Різдвяний кекс, або штолен, є традиційною різдвяною випічкою в багатьох країнах Європи, особливо в Німеччині, Австрії та Польщі. Цей кекс виготовляється з дріжджового тіста з сухофруктами, горіхами та прянощами.

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Штолен традиційною різдвяною випічкою в багатьох країнах Європи. Рецептом цієї різдвяної страви поділилася відома українська кулінарна експертка Лілія Цвіт.

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На три штолени вона радить підготувати наступні інгредієнти:

Для начинки треба 200 грамів кураги, 200 грамів ізюму та 100 грамів журавлини. Підготуйте цедру з 1 апельсина, чайну ложку кориці та стільки ж імбиру і мускатного горіха, половину чайної ложки кардамону. Знадобиться також 100 мл коньяку. Усередину тіста потрібна буде додати по 100 грамів горіхів – мигдалю й фундука.

Для опари треба 150 мл молока, столову ложку цукру, 15 грамів "мокрих" дріжджів та 100 грамів борошна.

Для тіста придбайте завчасно:

яйця - 2 шт.

вершки - 50 г

цукор - 80 г

ванільний цукор - 1 пакетик

сіль - 0,5 ч. л.

масло 83% - 150 г

борошно - 470 г

Додатково знадобляться потім 100 грамів масла та 300 грамів цукрової пудри.

Як приготувати штолен

Найперше, треба завчасно підготувати сухофрукти. Їх треба скласти у скляну посудину, що збирається, та залити коньяком й притрусити цедрою. Закрийте місткість кришкою й гарно струсніть, потім додайте імбир, мускатний горіх та кардамон. Закрийте кришкою та знову струсніть, аби інгредієнти перемішалися. Суміш поставте в холодильник на 5 діб й час від часу струшуйте вміст тари, аби інгредієнти "взаємодіяли".

Для тіста спочатку треба приготувати опару. В миску налийте тепле молоко, додайте цукор та перемішайте, потім додайте дріжджі, розчиніть їх, помішуючи й всипте борошно. Перемішайте все й накрийте харчовою плівкою. Поставте в тепле місце на 30 хвилин.

В окремій мисці до яєць додайте розтоплене вершкове масло, вершки, цукор, ванільний цукор. Перемішайте міксером, доки цукор не розчиниться. Вже потім влийте опару. Перемішайте лопаткою та почніть всипати просіяне борошно. Руками замісіть тісто й додайте заготовані сухофрукти й горіхи. Знову замісіть тісто, аби "начинка" рівномірно розподілилася по тісту. Залиште тісто в теплі ще на годину.

Коли тісто вистоїться, потрібно його знову вимісити перед тим як формувати штолени.

Підготуйте деко, вистеліть його пергаментом.

На поверхню, присипану борошном, викладаємо тісто й розділяємо на три частини. Кожну частину тіста присипте борошном й розкатайте у прямокутники товщиною у 2 см. Кожен прямокутник треба завернути у рулет, залишивши вільний край у 1,5-2 см.

Сформовані штолени викладіть на пергамент, аби між ними залишився простір. Витримайте їх на декові 30 хвилин, перед тим як відправити у духовку.

Випікати страву треба при 180 градусах до години.

Коли штолени спечуться, полийте їх розтопленим вершковим маслом, а зверху щедро присипте цукровою пудрою. Загорніть кожен готовий штолен пергаментним папером, підв'яжіть нитками та покладіть у холодильник.

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