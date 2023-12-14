Просто та смачно до святкового столу: Як приготувати запіканку з картоплею та куркою
Шукайте ідеальний варіант для вечері, обіду чи святкового столу? Картопляна запіканка з куркою – ваш вибір! Завдяки ніжній картоплі та соковитому курячому філе ця страва вразить своїм смаком.
Якщо ви прагнете привнести новизну на святковий стіл та уникнути банальності, спробуйте приготувати запіканку з картоплі та курки. Ця страва за рецептом з сайту "1 хвилина" виходить соковитою, ніжною і має виразний смак, який припаде до душі всім гостям.
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Інгредієнти:
- Куряче філе – 700 г;
- Картопля – 700 г;
- Вершки – 100 мл;
- Цибуля – 1 шт;
- Печериці – 200 г;
- Помідори – 300 г;
- Сир твердий – 200 г;
- Олія – 2 ст.л;
- Сіль, перець, спеції за смаком.
Для заливки:
- Яйця – 2 шт;
- Вершки – 150 мл;
- Спеції за смаком.
Приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками, додати сіль, перець, улюблені спеції, влити 100 мл вершків, ретельно перемішати і відставити.
- Картоплю очистити і нарізати тоненькими кружальцями.
- Цибулю різати четверть кільцями і додавати до картоплі. Додати олію, сіль, перець і перемішати.
- Викласти картоплю з цибулею у форму для запікання. Поверх картоплі розмістити куряче філе.
- На курку викласти нарізані на пластинки печериці, а зверху помідори.
- У окремій мисці збити 2 яйця з вершками і сіллю, заливати цією сумішшю запіканку.
- Поставити форму в духовку і випікати при температурі 200 градусів протягом 50 хвилин. Після 50 хвилин посипати запіканку тертим сиром і поставити в духовку ще на 10 хвилин.
- Готову страву подавати гарячою до столу. Ця запіканка ідеально поєднується зі свіжими салатами та різноманітними закусками, виходить ніжною, соковитою і має виразний смак.
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