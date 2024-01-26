Розгадана таємниця загадкових хробаків, які вишиковуються у шеренги (фото)

Американські вчені розгадали таємницю загадкових "хробаків", які вишиковуються у величезні шеренги. Виявилося, що це личинки нового, невідомого раніше виду ґрунтових комариків, які отримали назву Sciara serpens.

У 2007 році мешканка американського міста Естера Меггі Біллінгтон побачила, як тисячі крихітних істот, схожих на черв'яків, переповзли дорогу. Вони рухалися злагодженим потоком, що здалеку нагадував змію, пише Live Science.

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Біллінгтон сфотографувала незвичайних істот і показала знімки Дереку Сайксу, який займався відділом комах у Музеї Півночі при Університеті Аляски. Сайкс був приголомшений. Він ніколи не чув про подібний феномен.

Вченому вдалося знайти ще одну подібну "змію". Він узяв з неї кілька личинок і доглядав їх, поки вони не перетворилися на дорослих мух. Найбільше вони нагадували ґрунтових комариків, що належать до виду Sciara mirabilis.

Наступний прорив стався 2021 року, коли геніталії цих комах вивчив ентомолог Таллес Перейра з Музею Півночі при Університеті Аляски. Він розглянув одного із самців у потужний мікроскоп і зрозумів, що його статеві органи мають іншу форму, ніж у представників виду Sciara mirabilis.

Вчені дійшли висновку, що мають справу з новим, невідомим раніше видом ґрунтових комариків. Вони дали йому назву Sciara serpens.

"Це дуже важливе відкриття, — заявив Сайкс. — Воно доводить, що навіть в умовах, які здаються добре вивченими, як Арктика, все ще є багато речей, які ми не знаємо".

Вчені вважають, що личинки Sciara serpens вишиковуються у шеренги, щоб полегшити собі пересування. Вони виділяють слиз, який допомагає їм ковзати по землі.

Ці комарики поширені на Аляска, але їхня чисельність невелика. Вони зустрічаються лише в певних місцях, де є багата органічна речовина.

Раніше стало відомо, що павуки грають музику на павутинні.

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