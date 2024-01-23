Не тільки ловлять здобич: стало відомо, що павуки грають музику на павутинні (прослухати, відео)

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили віртуальну реальність (VR), яка дозволяє людям слухати "музику павуків".

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Це дослідження, опубліковане в журналі Journal of the Royal Society Interface, може допомогти краще зрозуміти, як павуки спілкуються між собою та як вони будують свої павутини.

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Павуки використовують вібрації, щоб відчувати навколишній світ. Кожна нитка павутини має свій унікальний тон, який павук може відчути за допомогою своїх волосків та щілин.

Команда MIT розробила алгоритм, який перетворює тривимірну структуру павутини на музику. Алгоритм присвоює різні звукові частоти різним ниткам павутини.

Команда також створила VR-середовище, в якому користувачі можуть входити та відтворювати самі пасма павутини.

Це дозволяє користувачам по-новому сприймати павутину та зрозуміти, як павуки використовують її для спілкування та будівництва.

"Середовище віртуальної реальності справді інтригує, оскільки ваші вуха вловлюють структурні особливості, які ви можете побачити, але не відразу розпізнати", — сказав інженер Маркус Бюлер з MIT.

Команда MIT також розробила алгоритм визначення типів вібрацій павутини. Алгоритм може розпізнавати, чи знаходиться в пастці здобич, будується павутина або прибув інший павук.

Раніше стало відомо, що величезні летючі павуки захопили східні регіони США.

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