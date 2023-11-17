Величезні летючі павуки захопили східні регіони США: фото та відео

Павуки Джоро (Trichonephila clavata) - це великі та яскраві павуки, які походять з Азії. Вони були вперше виявлені в Північній Америці в 2013 році в Джорджії, і з того часу їх популяція швидко поширилася на південь і схід.

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Нещодавно Джоро помітили у південній Алабамі, повідомляє Аl.com. Величезний павук сидів на дереві у заповіднику Роя Б. Вітакера в Пейнт-Року, на схід від Хантсвілла.

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Зазначається, що дослідник павуків доктор Енді Девіс з Університету Джорджії зауважив, що Джоро неймовірно інвазивні, настільки, що вони можуть практично "втекти від будь-якого іншого виду павуків".

"Вони їдять майже все, що спіймають у свої сітки — комарів, мух, клопів чи інших павуків. Цим павукам, здається, байдуже, що потрапляє в їхню павутину – вони з такою ж імовірністю з’їдять коричневих мармурових клопів, як і метелика Монарха", – сказав професор Клемсона Девід Койл.

Фахівці пояснили, що ці павуки отруйні. Вони можуть подорожувати милями, "підлітаючи на повітряній кулі" — використовуючи шовк, щоб вловити вітер, який несе їх за кілометр від звичного місця життя. Хороша новина в тому, що ікла цього павука не здатні прокусити шкіру людини.

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Через свій гігантський розмір ці павуки створюють "величезні багатошарові павутини із золотого шовку". Завдяки своїй павутині, зауважив професор Девід Койл, ці павуки "дуже добре вміють їздити автостопом на автомобілях".

Довідково: Павуки Джоро (Trichonephila clavata) мають довжину тіла від 2 до 5 сантиметрів, а їх лапи можуть досягати довжини 10 сантиметрів. Вони мають яскраво-жовтий колір з чорними смугами на череві. Самки павука Джоро більші за самців і можуть вирости до 8 сантиметрів в довжину.

Павуки Джоро є одиночними хижаками. Вони плетуть великі, золотисті павутини, які можуть досягати діаметра одного метра. Вони використовують свої павутини для лову комах, мух, метеликів та жуків.

Живуть такі павуки до трьох років. Самки павука Джоро можуть відкласти до 1000 яєць.

Павуки Джоро є хорошими літунами й можуть переміщатися на великі відстані за допомогою вітру.

Цей інвазивний вид павуків викликає занепокоєння через швидке поширення. Вони можуть конкурувати з місцевими видами павуків і комах.

Раніше у США знайшли павука, що мав "слуховий апарат".

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