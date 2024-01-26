Студент у Британії знайшов рештки рептилії, яка жила на Землі 200 мільйонів років тому (фото)

Дослідники з Брістольського університету виявили, що 200 мільйонів років тому пагорби Мендіп у Сомерсеті були домом для крилатих рептилій.

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Кюнеозаври, схожі на ящірок, але ближчі до предків крокодилів і динозаврів, мали два види: один з великими крилами, інший з коротшими. Крила у них були з шару шкіри, натягнутого на їхні подовжені бічні ребра, повідомляє Брістольський університет.

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Кюнеозаври були невеликими тваринами, які могли акуратно поміститися на долоні. Вони полювали на комах, лазили по деревах і могли піднятися в повітря на відстань до 10 метрів.

Відкриття зробив студент магістра Майк Которн, досліджуючи численні скам'янілості рептилій у вапнякових кар'єрах, які на той час утворювали найбільший субтропічний острів під назвою Мендіп-Палео-острів.

Дослідження також фіксує наявність рептилій зі складними зубами, трилофозавра Variodens і водяного Pachystropheus, які, ймовірно, жили подібно до сучасної видри.

Тварини або падали, або їхні кістки були вимиті в печери та тріщини у вапняку.

"Усі звірі були маленькими. Я сподівався знайти кістки динозаврів або навіть їхні окремі зуби, але насправді я знайшов усе, крім динозаврів", – сказав Майк Которн.

Професор Майк Бентон з Бристольської школи наук про Землю пояснив: "Потрібно було багато працювати, щоб ідентифікувати викопні кістки, більшість із яких були окремо, а не в скелеті".

Майк Которн зміг порівняти окремі щелепи та інші кістки з повнішими зразками з інших місць навколо Брістоля.

Він показав, що острів Мендіп Палео, який простягався від Фрома на сході до Вестон-сьюпер-Маре на заході, довжиною майже 30 км, був домом для різноманітних дрібних рептилій, які харчувалися рослинами та комахами.

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Територія навколо Брістоля 200 мільйонів років тому в пізньому тріасі була архіпелагом невеликих островів, розташованих у теплому субтропічному морі.

Доктор Девід Уайтсайд з Брістоля додав: "Кістки були зібрані кількома великими шукачами скам'янілостей у 1940-х і 1950-х роках, у тому числі Томом Фраєм, колекціонером-аматором, який працював у Брістольському університеті і який зазвичай їздив на велосипеді до кар'єрів і повертався, навантажений важкими мішками каміння".

Це відкриття дає нам нове уявлення про те, які тварини населяли Землю 200 мільйонів років тому. Воно також доводить, що крилаті рептилії були більш поширеними, ніж ми думали раніше.

Раніше науковці припустили, що динозаври можуть бути причиною того, чому ми не доживаємо до 200 років.

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