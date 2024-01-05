Розшифровано таємничий напис на стародавньому сфінксі (фото)

Загадковий напис на бронзовій статуї сфінкса, розкопаній на початку 19 століття, нарешті розкрив свої таємниці після століття наукових досліджень.

Статую, датовану III століттям, було знайдено в Дакії, римській провінції, що охоплювала сучасну Румунію. Однак його трагічно вкрали у європейського графа приблизно в 1848 році після його першого відкриття. Хоча сама статуя залишається втраченою, детальний малюнок зберіг її інтригуючий напис, пише miamiherald.

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Нещодавно розшифрований напис, виявлений у дослідженні, опублікованому 30 грудня в журналі Mediterranean Archaeology and Archaeometry, розкриває короткий, але "незвичайний" вірш, викарбуваний на основі Сфінкса.

Попри використання архаїчного грецького алфавіту, напис дав безглузді результати, якщо його тлумачити з використанням грецьких фонетичних значень. Цей лінгвістичний парадокс спантеличив вчених більше століття.

Ключ до розкриття таємниці напису лежав у його нетрадиційному напрямку читання, зліва направо, помітному відхиленні від стародавніх норм. Дослідники припустили, що писар, використовуючи звичну форму архаїчного грецького алфавіту, мав на меті висловити щось іншою мовою. Ця гіпотеза виявилася плідною, оскільки розшифрування фонетичних значень виявило ритмічний вірш праугорською мовою.

Цей вірш перекладається так: "Ось, поклоніться: ось святий лев".

Це свідчить про відданість, пов’язану зі сфінксом. Це відкриття є важливим, оскільки "культ сфінкса не був частиною основної давньоримської міфології", — пояснює Пітер Ревесз, автор дослідження та професор Університету Небраски.

Ревесз підкреслює унікальну цінність цього артефакту, підкреслюючи його роль у документуванні релігії меншини в Римській імперії, доказів якої часто бракує. Розшифрована поема висвітлює культурний ландшафт Дакії та пропонує рідкісний погляд на давні релігійні практики поза римською нормою.

Це відкриття є важливим не лише для вивчення історії Дакії, але й для розуміння ранньої праугорської мови та культури. Воно свідчить про те, що культ сфінкса був поширений у регіоні, а також про те, що в Дакії існували релігійні практики, які відрізнялися від тих, що були поширені в інших частинах Римської імперії.

Нагадаємо, у пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років.

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