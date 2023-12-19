Розклад магнітних бур до кінця року: коли чекати на потужні удари

До кінця поточного тижня очікуються магнітні бурі червоного рівня. З 19 по 22 грудня прогнозуються потужні геомагнітні шторми силою у 6 балів з 9 можливих.

Згідно з даними Meteoagent, геомагнітні збурення підуть на спад після 22 грудня і до кінця місяця лишатимуться на "зеленому рівні" – сила геомагнітних штормів не перевищить 3 балів.

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Магнітні бурі: календар на грудень 2023

Як пережити магнітні бурі

Магнітна буря - це короткочасне порушення магнітного поля Землі, яке викликається спалахами на Сонці. Під час магнітних бур люди можуть відчувати різні неприємні симптоми, такі як головний біль, дратівливість, перепади настрою, підвищення або пониження артеріального тиску, біль у суглобах і м'язах, проблеми зі сном, загострення хронічних хвороб.

Щоб покращити самопочуття під час магнітних бур, рекомендується дотримуватися таких порад:

Пийте достатньо рідини. Це допоможе знизити ймовірність головного болю і інших проблем зі здоров'ям. Віддавайте перевагу чистій воді, зеленому або трав'яному чаю. Відмовтеся від кави, алкогольних напоїв та енергетиків. Їжте здорову їжу. Складіть збалансований раціон, який включає достатню кількість жирів, білків, вуглеводів і клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах і овочах. Будьте активними. Прогулянки на свіжому повітрі, легкі пробіжки та інші фізичні вправи допоможуть вам відчути себе краще. Однак уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями. Дотримуйтесь режиму сну і відпочинку. Спати потрібно не менше 7-8 годин на добу. Відмовтеся від стресових ситуацій.

Ці прості поради допоможуть вам легше перенести магнітні бурі.

Якщо у вас є хронічні захворювання, перед початком магнітної бурі поговоріть зі своїм лікарем про те, як їх можна контролювати під час цього періоду.

У разі, якщо ви відчуваєте сильні симптоми, такі як сильний головний біль, нудота, блювота, запаморочення, проблеми з диханням або серцево-судинною системою, негайно зверніться за медичною допомогою.

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