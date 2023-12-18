Три потужні шестибальні магнітні бурі очікуються на Землі: як захиститися
Увесь тиждень на Землі триватимуть магнітні бурі червоного рівня. Упродовж трьох діб – з 18 по 20 грудня – очікуються геомагнітні шторми силою у 6 балів.
Згідно з даними Meteoagent, геомагнітні збурення підуть на спад з 21 грудня, коли удари стихнуть до 4 балів (помаранчевий рівень).
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Що робити у період магнітних бур
В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.
Щоб почуватися краще, рекомендується:
- Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.
- Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.
- Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.
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