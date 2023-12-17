Розкрито таємницю масової загибелі африканських слонів у Зімбабве

На початку серпня 2020 року ветеринар дикої природи Кріс Фоггін стикнувся із загадковою загибеллю слонів в Зімбабве. Спочатку він знайшов п'ять трупів слонів із підозрою на сибірську виразку. З часом було знайдено мертвими 35 африканських слонів.

Спроби визначити причину цієї загибелі тварин були складними, проте науковці змогли встановити істину.

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Перший висновок про браконьєрство, голод чи сибірську виразку був виключений. Державний орган Ботсвани також вказав на ціанобактеріальний токсин як причину смерті слонів на своїй території. Тепер нове дослідження ветеринарів з Зімбабве виявило інший елемент в головоломці, воно опубліковане в Nature Communications.

Команда дослідників на чолі з ветеринаром Крісом Фоггіном виявила бактерії Pasteurella, схожі на штам Bisgaard 45, який взяли за винуватця загибелі тварин. Це наштовхнуло науковців на думку, що причиною смерті слонів була геморагічна септицемія, або зараження крові.

У тканинах і крові загиблих слонів виявлені бактеріальні колонії, а ріст бактерій Pasteurella, особливо таксону Bisgaard 45, був виявлений в одному із трупів. Зразки таксона зберігають генетичні та біохімічні ознаки, вказуючи на його ідентичність.

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Проте ще залишаються невідомими деякі аспекти, такі як джерело інфекції та спосіб її передачі. Вчені продовжують тестування на бактерію Pasteurella та розглядають різноманітні фактори, такі як стрес та погодні умови, які можуть бути пов'язані із загибеллю слонів.

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