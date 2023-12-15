Науковці розкрили дивну рису котів: 'У вашому дворі живе неперебірливий вбивця'

Нове дослідження показало, що домашні коти, які вільно гуляють на вулиці, є одними з найбільших хижаків у світі. Вони вбивають або виловлюють понад 2000 різних видів тварин, включаючи 347 видів, які перебувають під загрозою зникнення.

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Більшість жертв котів - це птахи, рептилії та ссавці. Миші та щури є постійними представниками котячого меню, але кішки також можуть ловити велику дичину, наприклад, ему, зелених морських черепах.

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Згідно з новим аналізом, проведеним екологом Університету Оберн Крістофером Лепчиком та його колегами, коти "є хитрими м’ясоїдними тваринами, які їдять понад 2000 різних видів у всьому світі. З цієї здобичі 347 занесено до списку видів, що вимагають збереження, а деякі вже класифікуються як вимерлі", пише sciencealert.

"Насправді ми не знаємо жодного іншого ссавця, який їсть стільки різних видів", — сказали науковці.

Дослідники попереджають, що аналіз, ймовірно, недооцінює справжній діапазон хижацтва котів. Це тому, що включені дослідження часто намагалися чітко визначити види жертв і класифікували багато видів як "невідомі".

Крім того, дослідники вважають, що більшість досліджень "котячих дієт" проводилися в Австралії та Північній Америці, залишаючи тропічні регіони та гарячі точки біорізноманіття в Азії, Африці та Південній Америці майже не врахованими.

Власників котів закликають тримати своїх улюбленців удома, щоб захистити як самих котів, так і навколишню дику природу.

Раніше фахівці сказали, як надовго можна залишити кота наодинці.

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