На пляж у Філіппінах викинуло рідкісну моторошну акулу, що була вагітною (фото)

Мегароту акулу завдовжки 5,5 метра, яка була вагітна сімома дитинчатами, вперше знайшли на пляжі у Філіппінах. Вона стала об'єктом дослідження вчених.

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За даними Live Science, вчені виявили, що цей вид акул розмножується живородним способом, а не відкладає яйця, що раніше було невідомо.

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Мертве тіло великоротої акули було виявлено в Барангай Іпіл, Діпакулао, провінція Аврора. Представники Національного музею Філіппін оголосили про знахідку в соціальних мережах та зазначили, що тіло матері разом з одним із дитинчат буде збережено та вивчено.

Великороті акули, які важать до 1225 кілограмів, відомі своїми великими ротами.Вони проводять більшу частину свого життя на глибині до 4600 метрів, виходячи на поверхню лише вночі. Здобиччю для цих акул є крихітні морські ракоподібні, яких вони ловлять, плаваючи із розкритим ротом.

Дослідники вважають це відкриття важливим кроком у вивченні цього рідкісного виду акул та сподіваються отримати більше інформації про їхнє життя та розмноження.

За даними організації охорони океану Oceana, цей вид спостерігався в дикій природі лише кілька разів, і коли-небудь було зареєстровано менш як 60 особин.

Нагадаємо, в Африці собака знайшов рідкісну тварину, яку вважали вимерлою.

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