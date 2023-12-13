У Греції помітили надзвичайно рідкісного дельфіна із великими пальцями (фото)

Ученими з Інституту Пелагоса з вивчення китоподібних у Греції було виявлено рідкісного дельфіна з плавниками, що нагадують пальці.

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Дельфін був помічений влітку біля берегів Коринфської затоки. Його плавці мали незвичайну форму, яка частково нагадувала великий палець, пише Live Science.

"Ми вперше побачили таку дивовижну морфологію плавників за 30 років досліджень у відкритому морі", - повідомив журналістам учений Олександрос Франціс, який зробив фотографії плавників.

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Попри незвичайний вигляд, дельфін був частиною групи тварин. Вчені бачили, як він "плаває, стрибає та грає" з іншими дельфінами.

Франціс вважає, що незвичайний плавець не є проявом хвороби. Його поява може бути результатом генної мутації, яка виникла внаслідок постійного схрещування всередині невеликої популяції.

Коринфська затока знаходиться в Іонічному морі між материковою частиною Греції та півостровом Пелопоннес. Тут мешкає унікальна популяція дельфінів (приблизно 1,3 тисячі особин), в якій змішані кілька видів, серед них прості дельфіни (Delphinus delphis), дельфіни Ріссо (Grampus griseus) та смугасті дельфіни (Stenella coeruleoalba). Особина з "великим пальцем" виявилася смугастим дельфіном.

У китоподібних, до якої входять кити, дельфіни та білухи, у ході еволюції розвинулися передні кінцівки з великою кількістю кісток, схожих на фаланги пальців. Вони нагадують людські руки, але поміщені в м'які тканини плавників. Фахівець з макроеволюції Бруна Фаріна вважає, що це означає, що дельфіни мають великі пальці, хоча вони й приховані.

Вчені продовжують спостерігати за дельфіном з плавниками, що нагадують пальці. Вони хочуть дізнатися більше про його поведінку та вплив мутації на його здоров'я.

Нагадаємо, в Африці собака знайшов рідкісну тварину, яку вважали вимерлою.

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