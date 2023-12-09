Така одна на сто тисяч: рідкісну істоту помітили в горах Колорадо (фото)

Південно-західні гори Колорадо стали домом для рідкісного рябого лося. Біолог дикої природи Еван Філіпс випадково натрапив на цю незвичайну тварину під час дослідження популяції лосів у регіоні.

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Ряба риса – це унікальний малюнок пігментованих і непігментованих білих плям на волоссі та шкірі тварини, пір’ї чи лусці. У лосів це трапляється приблизно в 1 з кожних 100 000 тварин, пише Мiamiherald.

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На фотографіях, зроблених Філіппсом, рябий лось виглядає переважно білим із коричневими плямами на тілі. За словами представників Colorado Parks and Wildlife, Філліпс проводив важливі дослідження чисельності лосів у південно-західній частині штату, коли він помітив незвичайного "коров’ячого лося".

Цей випадок викликав захоплення у біологів дикої природи. Вони вважають, що це важливе відкриття, яке допоможе краще зрозуміти генетику та еволюцію лосів.

За даними Агентства охорони дикої природи Колорадо, штат має найбільшу популяцію лосів у всьому світі, загальна кількість яких становить близько 280 000 тварин. Виходячи з цієї кількості, цей рябий лось може бути одним з трьох у штаті.

Цей випадок також підтвердив необхідність подальших досліджень популяції лосів у Колорадо. Агентство охорони дикої природи планує оснастити GPS-нашийниками 75 телятам лосів і 120 вагітним лосихам, щоб краще зрозуміти "виживання телят і смертність від певних причин" у різних регіонах штату.

Нагадаємо, в Африці собака знайшов рідкісну тварину, яку вважали вимерлою.

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