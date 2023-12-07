В Австралії бійка акул та крокодила потрапила на відео

Туристи в Австралії стали свідками того, як кілька акул атакували самотнього крокодила біля островів Вессел у північній частині країни.

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На відео, опублікованому в Instagram, видно, як кілька акул кружляють навколо крокодила. Крокодил в цей момент пропливає повз катер, на якому знаходиться жінка. За мить тварина пропливає біля троса, протягнутого між катером та іншим судном.

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Крокодил намагається схопити мотузку, проте люди, які перебувають на катері, починають кричати. Налякана тварина відступає.

Спочатку акули тримаються на відстані, але з часом вони стають все більш агресивними. Одна акула навіть намагається вкусити крокодила за лапу, але йому вдається вирватися з пащі акули та відплисти на безпечну відстань.

Нагадаємо, в Індії корова потоваришувала з королівською коброю. А у США собака всиновила чотирьох сиріт – козенят, яких на ферму принесла власниця собаки.

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