У США собака Лорін всиновила чотирьох козенят (фото)

Золотистий ретривер Лорін, яка живе на фермі в США, стала прийомною мамою для чотирьох маленьких козенят-сиріт.

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Як розповіла власниця ферми Андреа Холлі, вона врятувала козенят, які були кинуті своїми господарями. Коли вона привезла їх на ферму, Лорін відразу ж прикипіла до них, пише The Dodo.

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Андреа Холлі прокоментувала: "Лорін дуже мила до всіх тварин. З самого дитинства вона була оточена тваринами на фермі, і вона любить їхнє товариство".

Козенята на ім’я Мія, Генрі, Даліла та Дейзі Мей швидко прив’язалися до Лорін і, здається, щиро її люблять. Вони слідують за нею всюди, проводять час разом, обнімаючи її, дрімаючи біля неї. А собака не зводить з них очей. Вона не тільки піклується про них, але й любить гратися з ними.

Власниця ферми додала, що Лорін буквально прийняла козенят і відразу дуже серйозно сприйняла свою роль матері. Вона дбає про них, як про власних дітей.

"Лорін — моя права рука, і вона завжди допомагає мені зібрати дітей, коли ми на вулиці чи вдома, наглядає за ними, поки вони граються в приміщенні, щоб запобігти ексцесам", – сказала Холлі.

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