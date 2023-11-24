П'ятибальна магнітна буря розтягнеться на три доби: коли чекати геомагнітних штормів

На Землі 24 листопада розпочалася п'ятибальна геомагнітна буря, яка розтягнеться на три доби. Щоправда, за попереднім прогнозом, її сила стихне до 4 балів.

Як повідомляється на сайті центру Meteoagent, вже 27 та 28 листопада сила геомагнітних штормів знизиться до трьох балів й до кінця місяця потужних бур не очікується.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Як магнітні бурі впливають на людину

Під час магнітних бур у метеозалежних людей може погіршитися самопочуття та загострюються хронічні захворювання. Якщо організм здоровий і адаптований, не втратив імунітет, то магнітні бурі впливають на людину меншою мірою.

Магнітні бурі можуть викликати різні неприємні симптоми у людей. До них відносяться:

Хвороблива реакція на світло та гучні звуки

Біль у суглобах

Підвищений пульс та тиск

Безсоння або підвищена сонливість

Дратівливість та слабкість

Погане загальне самопочуття

Ці симптоми пов'язані з виділенням гормонів стресу, які реагують на зміни в магнітному полі.

Якщо ви відчуваєте такі симптоми під час магнітної бурі, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб полегшити свій стан:

Пити більше води та зменшити споживання солі. Це допоможе знизити тиск. Требам регулярно вимірювати тиск та пульс. Якщо показники значно перевищують норму, прийміть препарати для зниження тиску. Можна використовувати техніки релаксації. Це допоможе зняти стрес і тривогу. Прийміть природні заспокійливі засоби, такі як лаванда, ромашка або валеріана. Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, важливо особливо уважно стежити за своїм станом під час магнітних бур. Якщо відчуваєте сильний дискомфорт, зверніться до лікаря.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам пережити магнітні бурі:

Спробуйте відпочивати більше, ніж зазвичай.

Відмовтеся від кофеїну та алкоголю, які можуть посилити симптоми.

Намагайтеся уникати стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!