П'ять звичних для людей речей, які можуть образити собаку

Всі власники собак щиро люблять своїх пухнастих друзів. Проте, іноді поведінка чотирилапого улюбленця може дратувати або злити. У таких ситуаціях важливо не переходити межу, адже деякі дії можуть глибоко ранити собаку.

Фахівці у коментарі порталу YourTango сказали про 5 речей, які ранять почуття вашого улюбленця.

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Фахівці зауважують, що собаки не розуміють людських слів, тому важливо спілкуватися з ними за допомогою інтонації, мови тіла та позитивних методів дресирування. Будьте уважні до потреб вашого улюбленця, даруйте йому любов, турботу та повагу. Звертайтеся до ветеринара, якщо помітили будь-які зміни в поведінці або стані здоров'я вашої собаки.

1. Крики та фізичні покарання:

Підвищення голосу та грубість лякають собаку, роблячи її заляканою та незрозумілою. Навіть якщо ви роздратовані, говоріть з собакою спокійним та твердим голосом.

2. Забирати їжу:

Відбирання миски або їжі під час їжі може здатися собаці несправедливим та жорстоким. Це може призвести до стресу, а також до проблем з травленням.

3. Ігнорування проявів любові:

Собаки лижуть своїх господарів, щоб висловити любов та прихильність. Ігнорування цього може здатися їм відторгненням та знеціненням.

4. Дратувати собаку:

Дії, що дратують собаку, такі як дмухання в ніс або лоскотання, можуть призвести до агресії та псування стосунків з господарем.

5. Ігнорування проблем зі здоров'ям:

Якщо собака постійно чухається або лиже певну частину тіла, це може свідчити про проблему зі здоров'ям. Ігнорування цих симптомів може здатися їй байдужістю з вашого боку.

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