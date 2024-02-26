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Суспільство

П'ять звичних для людей речей, які можуть образити собаку

Билім Олена

П'ять звичних для людей речей, які можуть образити собаку

Всі власники собак щиро люблять своїх пухнастих друзів. Проте, іноді поведінка чотирилапого улюбленця може дратувати або злити. У таких ситуаціях важливо не переходити межу, адже деякі дії можуть глибоко ранити собаку.

Фахівці у коментарі порталу YourTango сказали про 5 речей, які ранять почуття вашого улюбленця.

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Фахівці зауважують, що собаки не розуміють людських слів, тому важливо спілкуватися з ними за допомогою інтонації, мови тіла та позитивних методів дресирування. Будьте уважні до потреб вашого улюбленця, даруйте йому любов, турботу та повагу. Звертайтеся до ветеринара, якщо помітили будь-які зміни в поведінці або стані здоров'я вашої собаки.

1. Крики та фізичні покарання:

Підвищення голосу та грубість лякають собаку, роблячи її заляканою та незрозумілою. Навіть якщо ви роздратовані, говоріть з собакою спокійним та твердим голосом.

2. Забирати їжу:

Відбирання миски або їжі під час їжі може здатися собаці несправедливим та жорстоким. Це може призвести до стресу, а також до проблем з травленням.

3. Ігнорування проявів любові:

Собаки лижуть своїх господарів, щоб висловити любов та прихильність. Ігнорування цього може здатися їм відторгненням та знеціненням.

4. Дратувати собаку:

Дії, що дратують собаку, такі як дмухання в ніс або лоскотання, можуть призвести до агресії та псування стосунків з господарем.

5. Ігнорування проблем зі здоров'ям:

Якщо собака постійно чухається або лиже певну частину тіла, це може свідчити про проблему зі здоров'ям. Ігнорування цих симптомів може здатися їй байдужістю з вашого боку. 

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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