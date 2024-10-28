Пухнасте заспокійливе: топ наймиролюбніших порід котів

Хоча кожен кіт має свій унікальний характер, деякі породи генетично схильні до більш спокійного та врівноваженого темпераменту. Якщо ви шукаєте домашнього улюбленця, який не вимагатиме постійної уваги та активних ігор, зверніть увагу на наступні породи.

Ці породи достатньо спокійні, тому їх можна без страху лишати вдома самих. Про це пише УНІАН.

Російська блакитна

Ідеальний вибір для невеликих помешкань. Ці коти цінують свою незалежність та чудово почуваються навіть у обмеженому просторі.

Російська блакитна. Джерело: Вікіпедія Російська блакитна. Джерело: Вікіпедія

Селкірк рекс

Відрізняється винятковою терплячістю та невибагливістю. Хоча ці коти і не відмовляються від ігор, вони цілком щасливі ведучи розмірений спосіб життя.

Селкірк рекс. Джерело: Вікіпедія Селкірк рекс. Джерело: Вікіпедія

Американська короткошерста

Одна з найбільш популярних порід у світі завдяки своїй здатності легко уживатися з усіма членами родини. Варто пам'ятати про фізичну активність цих котів, оскільки їхній спокійний характер може призвести до зайвої ваги.

Американська короткошерстна Американська короткошерстна

Регдолл

Справжні експерти у мистецтві релаксації. Ці коти ідеально підходять людям, які цінують спокійний відпочинок та неспішний спосіб життя.

Регдолл. Джерело: Вікіпедія Регдолл. Джерело: Вікіпедія

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Британська короткошерста

Самодостатні коти, які не нав'язують свою компанію. З віком їхня природна грайливість поступається місцем ще більшій врівноваженості.

Британська. Джерело: Вікіпедія Британська. Джерело: Вікіпедія

Мейн-кун

Ці величні гіганти відомі своїм лагідним характером. Попри значні розміри, вони надзвичайно ніжні та спокійні, полюбляють влаштовуватись на колінах у господарів.

Мейн-кун. Джерело: Вікіпедія Мейн-кун. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали про топ-2 найвірніші породи котів.

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