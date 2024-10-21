Вони безмежно люблять господаря: топ-2 найвірніші породи котів

Хоча котів часто вважають незалежними створіннями, здатними легко покинути своїх господарів, деякі породи виявляють надзвичайну відданість і прихильність до людей.

Серед таких порід особливо виділяються регдоли та сфінкси. Ці коти не лише прагнуть постійної близькості зі своїми власниками, але й демонструють унікальні риси характеру. Про це пише Радіотрек.

Регдоли відомі своєю надзвичайною лагідністю та терпимістю. Ці пухнасті компаньйони отримали свою назву завдяки здатності повністю розслаблятися на руках, перетворюючись на живу м'яку іграшку. Їхня потреба в людському товаристві настільки сильна, що тривала самотність може негативно вплинути на їхній емоційний стан.

Регдол. Джерело: Вікіпедія

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Сфінкси, незважаючи на свій незвичайний безшерстий вигляд, є одними з найбільш ласкавих і прив'язаних котів. Вони постійно шукають фізичного контакту з людиною, прагнучи тепла і близькості. Ця порода ідеально підходить тим, хто мріє про вірного чотирилапого друга, готового розділити не лише домашній простір, але й ліжко.

Сфінкс. Джерело: Вікіпедія

Обидві ці породи спростовують міф про котячу відчуженість, пропонуючи своїм власникам глибокий емоційний зв'язок та постійну компанію.

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