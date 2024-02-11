Психологи навчилися передбачати розлучення пари всього за однією ознакою

Психологи розкрили секрет щасливого шлюбу: звертайте увагу на прохання партнераЛюди завжди прагнуть створити щасливий шлюб, який триватиме до кінця життя. Але, на жаль, близько 40% перших шлюбів закінчуються розлученням.

Психологи Джон і Джулі Готтман з Інституту Готтмана (The Gottman Institute) проаналізували поведінку десятків тисяч пар, щоб виявити закономірності, які ведуть до щастя або розчарування в шлюбі, пише CNBC.

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На основі своїх досліджень вони зробили кілька ключових висновків:

Підтримка є ключовою для успішного шлюбу. Щасливі пари звертаються один до одного за допомогою та підтримкою в 20 разів частіше, ніж пари, які перебувають на межі розлучення.

Ігнорування прохань партнера шкодить шлюбу. Коли ви ігноруєте прохання партнера про допомогу або підтримку, це руйнує довіру і веде до відчуження.

Існують чотири типи поведінки, які руйнують шлюб: критика, зневага, оборона та емоційне відгородження.

Щоб зберегти щасливий шлюб, важливо:

Звертати увагу на прохання партнера і намагатися їх задовольнити. Уникати критики, зневаги, оборони та емоційного відгородження. Навчитися спілкуватися один з одним щиро і відкрито. Підтримувати один одного у важкі часи.

Дослідження Готтманів показують, що щасливий шлюб - це не просто удача. Це результат свідомого вибору і постійних зусиль обох партнерів.

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