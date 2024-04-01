Психологи дали 5 порад, які допоможуть вам бути впевненими в собі

Як підвищити впевненість у собі та своїх рішеннях

Впевненість у собі – це ключ до успіху у будь-якій справі. Вона дає нам сили ризикувати, пробувати нове, досягати цілей, жити щасливим життям.

Але як же цю впевненість здобути? Впевненість у собі – це не те, що дається нам раз і назавжди. Це постійна робота над собою. Але це того варте, пише espreso.tv.

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Почніть з малого:

Зосередьтеся на своїх сильних сторонах. Кожен з нас має свої таланти, вміння, знання. Згадайте, що у вас виходить добре, і частіше робіть те, що вам подобається.

Вірте в себе. Навіть якщо ви не завжди впевнені у своїх силах, намагайтеся думати позитивно.

Не бійтеся помилок. Помилки – це частина процесу навчання. Важливо не здаватися після невдач, а вчитися на них.

Ставте перед собою реалістичні цілі. Досягаючи невеликих цілей, ви будете відчувати себе більш впевненими.

Не порівнюйте себе з іншими. Кожен з нас – унікальна особистість. Зосередьтеся на власному розвитку, а не на чужих успіхах.

Змініть свій образ:

Зробіть нову стрижку.

Оновіть гардероб.

Спробуйте новий макіяж.

Виходьте за межі зони комфорту:

Запишіться на курси танців.

Спробуйте нове хобі.

Відправитися в подорож.

Подолайте синдром самозванця:

Пам'ятайте, що ви не самотні. Багато людей страждають від цього синдрому.

Не порівнюйте себе з іншими.

Вірте в свої сили.

Записуйте свої успіхи.

Оточіть себе людьми, які вас підтримують:

Проводьте час з друзями та родиною.

Знайдіть однодумців.

Не бійтеся просити допомоги.

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