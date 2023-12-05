Пряний смак Різдва: рецепт Дрезденського штолена
Дрезденський штолен за рецептом від Shuba випікається з великою кількістю вершкового масла, родзинок, цедри лимона та апельсина, цукатів, мигдалю та спецій. Він неймовірно смачний, пряний та довго збергіається.
Інгредієнти:
Молоко – 200 г
Дріжджі сухі – 7 г
Масло вершкове – 300 г
Яйця курячі – 2 шт.
Лимон, цедра – 1 ст. л.
Лимон, сік – 2 ст. л.
Апельсин, цедра – 3 ст. л.
Сік апельсиновий – 4 ст. л.
Цукати – 200 г
Родзинки – 200 г
Ром – 100 мл
Борошно пшеничне – 500 г
Цукор – 150 г
Сіль – за смаком
Цукор ванільний – 10 г
Мигдаль – 80 г
Імбир мелений – 5 г
Гвоздика мелена – 5 г
Кардамон мелений – 5 г
Мускатний горіх мелений – 2 г
Кориця мелена – 10 г
Цукрова пудра – 100 г
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Спосіб приготування:
Цукати та промиті родзинки залийте ромом та залиште на кілька годин настоятися.
Прянощі й горішки подрібніть до стану порошку.
Тісто: до молока додайте дріжджі, ложку цукру і пів склянки борошна. Перемішайте і залиште на 20 хвилин під рушником.
Натріть цедру з апельсина та лимона натріть цедру та витисніть сік, додайте до цукатів і перемішайте.
У опару додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, спеції та перемішайте. Додайте 200 г м’якого масла та перемішайте.
Порціями додавайте борошно і замісіть однорідне тісто, яке залиште підходити в теплому місці під рушником.
Додайте до тіста цукати та розділіть його на дві частини. Кожну частину посипте борошно, розкачайте товщиною в 1 см і складіть у три рази.
Штолени викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте при температурі 180°C приблизно 1 годину.
Готову випічку змастіть розтопленим вершковим маслом і посипте цукровою пудрою.
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