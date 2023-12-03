В магазині таке не придбаєш: Як приготувати вівсяне печиво на кефірі

Вівсяне печиво – це не лише смачна, але й корисна альтернатива завдяки вмісту вівсяних пластівців та інших корисних інгредієнтів.

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Вівса славиться своїми розчинними волокнами, які сприяють регулюванню холестерину, підтримці серцевого здоров'я та полегшують процес травлення, пише noviydoctor.

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Інгредієнти:

1 чашка вівсяних пластівців;

1 чашка пшеничної або іншої муки;

1/2 чашки цукру (за смаком);

1/2 чашки кефіру;

1/4 чашки рослинної олії (соняшникової чи олії кокоса);

1 яйце;

1 ч. ложка розпушувача тіста (сода);

1/2 ч. ложки ванільного цукру (за бажанням);

1/2 чашки начинки за власним смаком: горішки, сушені фрукти, шматочки шоколаду, горішкова паста тощо.

Інструкція:

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.

У великій мисці змішайте вівсяні пластівці, муку, цукор, розпушувач тіста і сіль.

У іншій мисці вбийте яйце, додайте кефір, рослинну олію і ванільний цукор. Добре перемішайте.

Повільно влийте рідкі інгредієнти у сухі, періодично перемішуючи, доки тісто не стане однорідним.

Додайте вибрану начинку і ще раз перемішайте.

Покрийте деко папером для випічки або помастіть його маслом.

Ложкою вибирайте невеликі порції тіста і формуйте кульки, розташовуючи їх на протвені з інтервалом.

Випікайте печиво приблизно 12-15 хвилин або доки воно не стане золотистим на краях.

Вийміть з духовки і залиште печиво охолонути перед подачею.

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