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В магазині таке не придбаєш: Як приготувати вівсяне печиво на кефірі

Ігор Романько

Як зробити вівсяне печиво на кефірі

Вівсяне печиво – це не лише смачна, але й корисна альтернатива завдяки вмісту вівсяних пластівців та інших корисних інгредієнтів.

Вівса славиться своїми розчинними волокнами, які сприяють регулюванню холестерину, підтримці серцевого здоров'я та полегшують процес травлення, пише noviydoctor.

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Інгредієнти:

  • 1 чашка вівсяних пластівців;
  • 1 чашка пшеничної або іншої муки;
  • 1/2 чашки цукру (за смаком);
  • 1/2 чашки кефіру;
  • 1/4 чашки рослинної олії (соняшникової чи олії кокоса);
  • 1 яйце;
  • 1 ч. ложка розпушувача тіста (сода);
  • 1/2 ч. ложки ванільного цукру (за бажанням);
  • 1/2 чашки начинки за власним смаком: горішки, сушені фрукти, шматочки шоколаду, горішкова паста тощо.

Інструкція:

  • Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
  • У великій мисці змішайте вівсяні пластівці, муку, цукор, розпушувач тіста і сіль.
  • У іншій мисці вбийте яйце, додайте кефір, рослинну олію і ванільний цукор. Добре перемішайте.
  • Повільно влийте рідкі інгредієнти у сухі, періодично перемішуючи, доки тісто не стане однорідним.
  • Додайте вибрану начинку і ще раз перемішайте.
  • Покрийте деко папером для випічки або помастіть його маслом.
  • Ложкою вибирайте невеликі порції тіста і формуйте кульки, розташовуючи їх на протвені з інтервалом.
  • Випікайте печиво приблизно 12-15 хвилин або доки воно не стане золотистим на краях.
  • Вийміть з духовки і залиште печиво охолонути перед подачею.

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