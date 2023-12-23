Прозорий холодець на свята: готуємо за бабусиним рецептом (відео)

Серед страв, які традиційно готують українців на Різдво, найпопулярнішим є холодець. Ця страва готується доволі довго й потребує чимало продуктів, однак вона варта витрачених зусиль.

Щоб приготувати смачний та прозорий холодець, потрібно чітко дотримуватися інструкцій. А щоб він не був рідким й гарно застиг, пропонуємо рецепт холодцю, за яким варили його ще наші бабусі.

Цим рецептом поділилися кулінарні експерти проєкту "Наші бесаги" у своєму YouTube-каналі.

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Для початку підготуйте каструлю на 8 літрів води.

Потім запасіться такими продуктами:

Свиняча нога по бедро з ратицею - 1 шт.

Телячий хвіст

Індича гомілка

Свинячі шкірки - 3 шт.

Одна морква

Дві цибулини

Перець горошком - 20 шт.

сіль на смак

часник – 10 зубців

вода – 5 літрів

Як готувати прозорий та наваристий холодець

М'ясо треба замочити у воді на три години. Потім перекласти у каструлю та залити водою. Поставте каструлю на вогонь й доведіть до кипіння.

Коли вода закипить, викладіть м'ясо, а перший бульйон вилийте. М'ясо треба промити від пінки й знову скласти у каструлю й залити 5 літрами води. Поставте м'ясо варитися знову. Коли вода закипить, додайте до м'яса морквину, дві почищені цілі цибулини та перець горошком. Каструлю кришкою не треба накривати.

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Солити бульйон треба наприкінці варіння – через 4-5 годин, як він закипить.

Щоб перевірити готовність бульйону, треба взяти трохи рідини з каструлі, де вариться м'ясо та налити собі на долоню. Якщо рука стане липкою – холодець зварився.

Вимкніть вогонь, дістаньте з бульйону м'ясо, моркву та цибулю. Бульйон треба в іншу каструлю та зібрати жирну плівку, яка утвориться на поверхні. Для цього можна скористатися або ложкою, або паперовим рушником. Шматок рушника кладуть на жир, чекають кілька секунд й витягають з каструлі разом з жиром.

0,5 літра бульйону треба налити у невеличку каструлю та вчавити всередину часник, поставте на плиту аби суміш закипіла. Потім, коли захолоне, влийте назад у бульйон.

М'ясо, яке варилося у бульйоні, треба розібрати у глибоченькі миски. Моркву з бульйону можна покришити й додати до м'яс. Зверху через сито вилити бульйон та відправити у холод, аби холодець застигав.

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