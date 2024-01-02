Перевірте своє: Які українські прізвища мають польське походження

Історик Валентин Бендюг розповів, як можна визначити, чи має українське прізвище польське коріння. За його словами, найчастіше такі прізвища зустрічаються у регіонах України, які входили до складу Речі Посполитої.

Про це пише РадіоТрек. Серед польських прізвищ поширені закінчення "-ський" та "-цький", наприклад: Галицький, Потоцький, Валевський, Вишневський, Ковалевський тощо. Спочатку такі прізвища носили виключно польські аристократи, щоб означати межі своїх володінь. Однак згодом цей спосіб утворення прізвищ поширився і на українські землі.

Читайте також: Чому слово "опозоритися" неправильне, і як сказати українською

Такі закінчення стали додавати до імен і навіть прізвиськ, від яких пізніше утворилися прізвища: Іванівський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський, Артемівський, Вербицький, Левицький.

Крім того, на території України, яка входила до складу Речі Посполитої, виникли прізвища із закінченнями на "ук", "чук", "юк", "ак". Спочатку вони утворилися від хрестильних імен, але згодом поширилися й на інші. Так виникли такі прізвища: Гаврилюк, Василюк, Попільнюк, Контратюк, Ткачук, Левчук, Погребняк.

Ось кілька ознак, які можуть вказувати на польське коріння прізвища:

Закінчення "-ський" або "-цький".

Закінчення "-ук", "чук", "юк", "ак".

Прізвище пов'язане з місцевістю, яка входила до складу Речі Посполитої.

Прізвище пов'язане з польськими іменами або прізвиськами.

Звичайно, ці ознаки не гарантують, що прізвище має польське коріння. Для точної відповіді можна звернутися до фахівця з ономастики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища належать нащадкам дворян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!