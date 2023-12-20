Перевірте своє: Які українські прізвища належать нащадкам дворян

У XVII столітті в Україні розпочався процес набуття населенням прізвищ. Це було пов'язано з ухваленням рішення київського митрополита Петра Могили вести метрики народжених, одружених та померлих.

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Про це пише "Апостроф". Основою для створення прізвищ були такі фактори:

Імена батьків. Це найпоширеніший спосіб утворення прізвищ. Наприклад, від імені батька Іванна утворилося прізвище Іваненко, від імені матері Марії - Марченко.

Це найпоширеніший спосіб утворення прізвищ. Наприклад, від імені батька Іванна утворилося прізвище Іваненко, від імені матері Марії - Марченко. Становище чи посада людини. Наприклад, від слова "пан" утворилося прізвище Панченко, від слова "козак" - Козаченко.

Наприклад, від слова "пан" утворилося прізвище Панченко, від слова "козак" - Козаченко. Етнічна приналежність, рід діяльності чи індивідуальні ознаки людини. Наприклад, від слова "поляк" утворилося прізвище Поляченко, від слова "кушнір" - Кушнір, від слова "лисий" - Лисенко.

Серед найрозповсюдженіших прізвищ української знаті – Галаган, Дорошенко, Кандиба, Карпенко, Тарнавський та Уманець. Ці прізвища популярні й у наш час.

За даними генеалогічного ресурсу "Рідні", прізвище Галаган налічує 2804 носіїв. За поширенням займає 1511 місце. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Прізвище Дорошенко налічує 19272 носіїв. За поширенням займає 108 місце. Найчастіше зустрічається на Слобожанщині.

Прізвище Кандиба налічує 2020 носіїв. За поширенням займає 2264 місце. Найчастіше зустрічається на Слобожанщині.

Прізвище Карпенко налічує 31976 носіїв. За поширенням займає 33 місце. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Прізвище Тарнавський налічує 1819 носіїв. За поширенням займає 2556 місце. Найчастіше зустрічається на Поділлі.

Прізвище Уманець налічує 3665 носіїв. За поширенням займає 1079 місце. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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