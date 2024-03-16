Перевірте себе: психолог розповіла про 4 типа прив'язаності в стосунках
Які бувають типи прихильності у відносинах
Всі ми прагнемо до близькості й любові, але будуємо стосунки по-різному. Це залежить від типу прив'язаності, який сформувався у нас ще в ранньому дитинстві.
Зрозуміти свій тип прив'язаності – це перший крок до побудови здорових та гармонійних стосунків, пише психологічний портал Mentoly в Instagram.
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Психологи виділяють 4 типи прив'язаності:
1. Безпечний:
- Формується, коли батьки уважні та чуйні до потреб дитини.
- Люди з безпечною прив'язаністю:
- Не бояться бути покинутими.
- Мають свою думку, але й зважають на думку партнера.
- Не контролюють та не маніпулюють партнером.
2. Тривожний:
- Формується, коли батьки нестабільні у своїй поведінці.
- Люди з тривожною прив'язаністю:
- Бояться бути покинутими та відкинутими.
- Не переносять, коли партнер проводить час окремо від них.
- Потребують постійного підтвердження взаємності.
3. Уникаючий:
- Формується, коли батьки емоційно віддалені або суворі.
- Люди з уникаючою прив'язаністю:
- Відчувають дискомфорт при зближенні з партнером.
- Не приймають допомоги та прагнуть до незалежності.
- Уникають емоційної та фізичної близькості.
4. Тривожно-уникаючий:
- Формується внаслідок психологічного або фізичного насильства з боку батьків.
- Люди з тривожно-уникаючою прив'язаністю:
- Залишаються відстороненими, але водночас залежними у стосунках.
- Очікують, що їх відштовхнуть або розчарують.
- Сприймають партнера як непередбачувану людину.
Важливо пам'ятати:
- Тип прив'язаності можна змінити, якщо звернутися за допомогою до психотерапевта.
- Більшість людей мають комбінацію двох або більше типів прив'язаності.
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