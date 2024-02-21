Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Якщо у вас трикутне обличчя, вам пощастило, кажуть стилісти. Для такої форми обличчя підходить безліч зачісок, тож ви матимете широкий вибір.

Щоб підкреслити ваші найкращі риси, важливо правильно підібрати стрижку, тож експерти Byrdie надали низку порад, на чому зупинити вибір.

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Зазначається, що потрібно додавати об'єму в області підборіддя: шари, кути та м'які хвилі допоможуть збалансувати ваше обличчя.

Уникайте занадто довгих або об'ємних зачісок: вони можуть зробити ваше обличчя візуально ще довшим.

Вибирайте чубчик, який розділений на бік або довгий і м'який: це допоможе пом'якшити ваші риси.

Ось 10 найкращих зачісок для жінок з трикутною формою обличчя:

Кутовий боб: ця стрижка дуже популярна і чудово підходить для трикутного обличчя.

Асиметричний боб: ще один стильний варіант, який допоможе вам виглядати елегантно.

Коротка стрижка піксі: сміливий і модний вибір, який підкреслить ваші риси.

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Шари, що обрамляють обличчя: м'які шари допоможуть збалансувати ваше обличчя.

Боб з чубчиком: чубчик допоможе пом'якшити ваші риси.

Зачіска з хвилями: легка і гладка зачіска, яка підходить для будь-якого випадку.

Глибока бічна частина: елегантний і витончений варіант.

Короткі пляжні хвилі: невимушений і стильний вибір.

Високий кінський хвіст: підкреслить вашу красиву форму обличчя.

Гладкий низький риб'ячий хвіст: елегантна і жіночна зачіска.

Не бійтеся експериментувати з різними зачісками, щоб знайти ту, яка найкраще підходить вам.

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