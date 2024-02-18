Ці стрижки ідеальні для жінок 50+, чиє волосся почало сивіти (фото)

На щастя, існує велика кількість шикарних зачісок, з якими жінки з натуральним сивим волоссям можуть експериментувати. Сріблясте волосся більше не ознака старості, а стильний атрибут, який підкреслює вашу індивідуальність.

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Експерти-перукарі поділилися 4 стрижками, які допоможуть вам продемонструвати красу сивого волосся, пише SheFinds.

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1. Сірий хвилястий боб із косою чубчиком:

Елегантний і нестаріючий варіант. Довжина до плечей підходить для відрощування сивини. Чубчик збоку візуально витягує обличчя.

2. Асиметрична піксі з проділом на бік:

Витончена та сучасна стрижка. Можливість додати другий колір для контрасту.Бічний проділ додає об'єму тонкому волоссю.

3. Помпадур з боковим проділом:

Створює об'єм та вишуканість. Підходить для рідкого волосся. Додає візуальної густоти.

4. Багатошаровий сірий боб із тонкою бахромою:

Романтичний та ніжний образ. Додає об'єму тонкому волоссю. Чубчик підкреслює очі.

Не бійтеся експериментувати. З сивим волоссям можна створити безліч стильних образів.

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