Просто та смачно до святкового столу: Як приготувати запіканку з картоплею та куркою

Як зробити запіканку з картоплі та курки

Шукайте ідеальний варіант для вечері, обіду чи святкового столу? Картопляна запіканка з куркою – ваш вибір! Завдяки ніжній картоплі та соковитому курячому філе ця страва вразить своїм смаком.

Якщо ви прагнете привнести новизну на святковий стіл та уникнути банальності, спробуйте приготувати запіканку з картоплі та курки. Ця страва за рецептом з сайту "1 хвилина" виходить соковитою, ніжною і має виразний смак, який припаде до душі всім гостям.

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Інгредієнти:

Куряче філе – 700 г;

Картопля – 700 г;

Вершки – 100 мл;

Цибуля – 1 шт;

Печериці – 200 г;

Помідори – 300 г;

Сир твердий – 200 г;

Олія – 2 ст.л;

Сіль, перець, спеції за смаком.

Для заливки:

Яйця – 2 шт;

Вершки – 150 мл;

Спеції за смаком.

Приготування:

Куряче філе нарізати кубиками, додати сіль, перець, улюблені спеції, влити 100 мл вершків, ретельно перемішати і відставити. Картоплю очистити і нарізати тоненькими кружальцями. Цибулю різати четверть кільцями і додавати до картоплі. Додати олію, сіль, перець і перемішати. Викласти картоплю з цибулею у форму для запікання. Поверх картоплі розмістити куряче філе. На курку викласти нарізані на пластинки печериці, а зверху помідори. У окремій мисці збити 2 яйця з вершками і сіллю, заливати цією сумішшю запіканку. Поставити форму в духовку і випікати при температурі 200 градусів протягом 50 хвилин. Після 50 хвилин посипати запіканку тертим сиром і поставити в духовку ще на 10 хвилин. Готову страву подавати гарячою до столу. Ця запіканка ідеально поєднується зі свіжими салатами та різноманітними закусками, виходить ніжною, соковитою і має виразний смак.

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