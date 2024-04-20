Профілактика краще ніж лікування: 7 спецій, які допоможуть захиститись від застуди

Хто з нас не любить зігрітися в холодний день чашкою ароматного чаю? А чи знаєте ви, що його можна зробити ще й неймовірно корисним та смачним, додавши трохи спецій?

Не бійтеся експериментувати, пише prostoway. Додавайте спеції потроху, шукайте свою ідеальну комбінацію. Чай зі спеціями – це не лише смачно, але й корисно для вашого здоров'я.

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7 спецій, які перетворять ваш чай:

Запашний перець: Додайте кілька горошин в чайник під час заварювання, і ваш напій отримає легку пікантну нотку. До того ж, перець – це чудовий помічник у боротьбі з шкідливими організмами.

Додайте кілька горошин в чайник під час заварювання, і ваш напій отримає легку пікантну нотку. До того ж, перець – це чудовий помічник у боротьбі з шкідливими організмами. Куркума: Ця жовта приправа не лише корисна, але й чудово підходить для чаю або імбирного напою. Вона не змінює смак, але значно збагачує його вітамінами.

Ця жовта приправа не лише корисна, але й чудово підходить для чаю або імбирного напою. Вона не змінює смак, але значно збагачує його вітамінами. Імбир: Свіжий та тертий імбир мають зовсім різний смак, але щіпка цієї прянощі чудово підкреслить благородство зеленого або чорного чаю.

Свіжий та тертий імбир мають зовсім різний смак, але щіпка цієї прянощі чудово підкреслить благородство зеленого або чорного чаю. Кориця: Ця спеція чудово поєднується не лише з кавою, але й з чаєм, роблячи його ще смачнішим.

Ця спеція чудово поєднується не лише з кавою, але й з чаєм, роблячи його ще смачнішим. Гвоздика: Кілька спецій гвоздики додадуть чаю терпкого та цікавого смаку. Не бійтеся експериментувати!

Кілька спецій гвоздики додадуть чаю терпкого та цікавого смаку. Не бійтеся експериментувати! Аніс: Зірочка анісу не лише зігріє, але й допоможе полегшити симптоми застуди чи грипу. Додайте її в чайник під час заварювання - і ваш секретний інгредієнт готовий!

Зірочка анісу не лише зігріє, але й допоможе полегшити симптоми застуди чи грипу. Додайте її в чайник під час заварювання - і ваш секретний інгредієнт готовий! Мускатний горіх: Ця спеція зазвичай використовується для кави, але й у чаї вона буде доречною.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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