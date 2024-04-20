Профілактика краще ніж лікування: 7 спецій, які допоможуть захиститись від застуди
Хто з нас не любить зігрітися в холодний день чашкою ароматного чаю? А чи знаєте ви, що його можна зробити ще й неймовірно корисним та смачним, додавши трохи спецій?
Не бійтеся експериментувати, пише prostoway. Додавайте спеції потроху, шукайте свою ідеальну комбінацію. Чай зі спеціями – це не лише смачно, але й корисно для вашого здоров'я.
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7 спецій, які перетворять ваш чай:
- Запашний перець: Додайте кілька горошин в чайник під час заварювання, і ваш напій отримає легку пікантну нотку. До того ж, перець – це чудовий помічник у боротьбі з шкідливими організмами.
- Куркума: Ця жовта приправа не лише корисна, але й чудово підходить для чаю або імбирного напою. Вона не змінює смак, але значно збагачує його вітамінами.
- Імбир: Свіжий та тертий імбир мають зовсім різний смак, але щіпка цієї прянощі чудово підкреслить благородство зеленого або чорного чаю.
- Кориця: Ця спеція чудово поєднується не лише з кавою, але й з чаєм, роблячи його ще смачнішим.
- Гвоздика: Кілька спецій гвоздики додадуть чаю терпкого та цікавого смаку. Не бійтеся експериментувати!
- Аніс: Зірочка анісу не лише зігріє, але й допоможе полегшити симптоми застуди чи грипу. Додайте її в чайник під час заварювання - і ваш секретний інгредієнт готовий!
- Мускатний горіх: Ця спеція зазвичай використовується для кави, але й у чаї вона буде доречною.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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