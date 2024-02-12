Прочитайте перед тим, як завести мейн-куна: що варто знати про цю породу котів

Мрієте про пухнастого компаньйона, який буде з вами 24/7? Тоді мейн-кун – ваш кіт! Цей велетень не лише вражає розмірами, але й чарує лагідним характером.

Мейн-кун – це не просто кіт, це друг, компаньйон, член сім'ї. Заведіть пухнастого велетня – і він подарує вам море любові та позитиву, пише zaxid.net.

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Історія породи:

Мейн-куни родом з США, де їх вивели ще у 19 столітті.

Колись вони були на межі зникнення, але завдяки фелінологам знову стали популярними.

Зовнішність:

Мейн-куни – справжні рекордсмени серед котів: довжина до 1 метра, вага до 8 кг.

Довга шовковиста шерсть захищає їх від холоду.

Великі вуха з китицями, гарні овальні очі.

Характер:

Ніжні та люблячі коти, дуже прив'язані до своїх людей.

Ненароком ходять за вами хвостиком, беруть участь у всіх справах.

Дуже розумні, обожнюють грати та вчитися новим трюкам.

Добре ладнають з дітьми, іншими тваринами та незнайомцями.

Мають тихий ніжний голос, не нявчать без приводу.

Потреби:

Люблять компанію, не люблять залишатися самі.

Обожнюють воду, купати можна раз на місяць.

Вичісувати шерсть треба раз на тиждень.

Потрібні іграшки, когтеточка, великий туалет.

Здоров'я:

Мейн-куни загалом здорові коти, живуть 10-13 років.

Схильні до артриту, дисплазії, проблем із зубами, кардіоміопатії.

Потребують якісного догляду, харчування, активності та ветеринарного обстеження.

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