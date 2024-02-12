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Прочитайте перед тим, як завести мейн-куна: що варто знати про цю породу котів

Ігор Романько

Особливості породи котів мейн-кун

Мрієте про пухнастого компаньйона, який буде з вами 24/7? Тоді мейн-кун – ваш кіт! Цей велетень не лише вражає розмірами, але й чарує лагідним характером.

Мейн-кун – це не просто кіт, це друг, компаньйон, член сім'ї. Заведіть пухнастого велетня – і він подарує вам море любові та позитиву, пише zaxid.net.

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Історія породи:

  • Мейн-куни родом з США, де їх вивели ще у 19 столітті.
  • Колись вони були на межі зникнення, але завдяки фелінологам знову стали популярними.

Зовнішність:

  • Мейн-куни – справжні рекордсмени серед котів: довжина до 1 метра, вага до 8 кг.
  • Довга шовковиста шерсть захищає їх від холоду.
  • Великі вуха з китицями, гарні овальні очі.

Характер:

  • Ніжні та люблячі коти, дуже прив'язані до своїх людей.
  • Ненароком ходять за вами хвостиком, беруть участь у всіх справах.
  • Дуже розумні, обожнюють грати та вчитися новим трюкам.
  • Добре ладнають з дітьми, іншими тваринами та незнайомцями.
  • Мають тихий ніжний голос, не нявчать без приводу.

Потреби:

  • Люблять компанію, не люблять залишатися самі.
  • Обожнюють воду, купати можна раз на місяць.
  • Вичісувати шерсть треба раз на тиждень.
  • Потрібні іграшки, когтеточка, великий туалет.

Здоров'я:

  • Мейн-куни загалом здорові коти, живуть 10-13 років.
  • Схильні до артриту, дисплазії, проблем із зубами, кардіоміопатії.
  • Потребують якісного догляду, харчування, активності та ветеринарного обстеження.

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