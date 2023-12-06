Приготуйте малечі на свята: Як зробити медові пряники

В Україні за новим церковним календарем День Святого Миколая 2023 відзначають 6 грудня. У цей день малечу можна порадувати смаколиками, приготованими власноруч.

Окрім традиції дарувати подарунки слухняним дітям, особливим атрибутом свята є приготування "миколайчиків" – особливого виду печива із медового тіста, пише сайт podrobnosti.

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Щоб приготувати це смачне ласощі, слід дотримуватися наступних кроків:

Підготовка інгредієнтів: Збити цукор разом з яйцями за допомогою міксера до однорідної консистенції.

Процідити борошно через сито в широку миску і додати чайну ложку соди.

Натерти маргарин на великій терці і додати до миски з борошном. Ароматизація тіста: Розтопити невеликий шматочок вершкового масла в сотейнику і додати мед.

Додати прянощі у сотейник, перемішуючи їх разом. Не довести мед до кипіння, просто перемішати.

Додати збиті яйця з цукром до борошна з маргарином, ретельно перемішуючи тісто. Приготування тіста: Злегка замісити тісто і додати теплий мед з олією. Додати ще 1 склянку борошна, якщо тісто занадто рідке.

Тісто повинно мати густу та пружну консистенцію. Покрити його харчовою плівкою і поставити в холодильник на пів години. Формування та випічка: Розкочувати охолоджене тісто на присипаній борошном поверхні.

Вирізати печиво за допомогою форм.

Покласти пряники на пекарську папір і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці на 20-30 хвилин. Приготування глазурі: Збити два білки, охолоджені в холодильнику, з цукровою пудрою.

Після випічки пряники охолоджуємо і прикрашаємо глазур'ю. Глазур можна змішати з харчовими барвниками для яскравості. Декорування пряників: Для нанесення глазурі можна використовувати кондитерський шприц або харчові пакети з отвором у куточку.

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