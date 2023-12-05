Пряний смак Різдва: рецепт Дрезденського штолена

Дрезденський штолен за рецептом від Shuba випікається з великою кількістю вершкового масла, родзинок, цедри лимона та апельсина, цукатів, мигдалю та спецій. Він неймовірно смачний, пряний та довго збергіається.

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Інгредієнти:

Молоко – 200 г

Дріжджі сухі – 7 г

Масло вершкове – 300 г

Яйця курячі – 2 шт.

Лимон, цедра – 1 ст. л.

Лимон, сік – 2 ст. л.

Апельсин, цедра – 3 ст. л.

Сік апельсиновий – 4 ст. л.

Цукати – 200 г

Родзинки – 200 г

Ром – 100 мл

Борошно пшеничне – 500 г

Цукор – 150 г

Сіль – за смаком

Цукор ванільний – 10 г

Мигдаль – 80 г

Імбир мелений – 5 г

Гвоздика мелена – 5 г

Кардамон мелений – 5 г

Мускатний горіх мелений – 2 г

Кориця мелена – 10 г

Цукрова пудра – 100 г

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Спосіб приготування:

Цукати та промиті родзинки залийте ромом та залиште на кілька годин настоятися.

Прянощі й горішки подрібніть до стану порошку.

Тісто: до молока додайте дріжджі, ложку цукру і пів склянки борошна. Перемішайте і залиште на 20 хвилин під рушником.

Натріть цедру з апельсина та лимона натріть цедру та витисніть сік, додайте до цукатів і перемішайте.

У опару додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, спеції та перемішайте. Додайте 200 г м’якого масла та перемішайте.

Порціями додавайте борошно і замісіть однорідне тісто, яке залиште підходити в теплому місці під рушником.

Додайте до тіста цукати та розділіть його на дві частини. Кожну частину посипте борошно, розкачайте товщиною в 1 см і складіть у три рази.

Штолени викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте при температурі 180°C приблизно 1 годину.

Готову випічку змастіть розтопленим вершковим маслом і посипте цукровою пудрою.

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