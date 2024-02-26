Зачіски для будь-якої форми обличчя: експерти назвали 'заборонені' та показали кращі варіанти

Існує низка універсальних зачісок для будь-якої форми обличчя. Однак про деякі з них варто забути.

Ганіма Абдулла, косметолог і експерт із питань волосся The Right Hairstyles, поділилася з shefinds порадами, як вибрати стрижку, яка ідеально підходить до вашої форми обличчя. Експертка також сказала, які зачіски, що мають особливу популярність серед жінок, потрібно "викреслити з пам'яті".

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Овальна форма обличчя:

Уникайте: центрального проділу, кутових бобів.

Спробуйте: бічний проділ, тонкі шари, чубчик-завісу.

Обличчя у формі серця:

Уникайте: бобів довжиною до підборіддя.

Спробуйте: лоб довжиною до плечей, кучері.

Кругле обличчя:

Уникайте: бобів довжиною до підборіддя, коротких стрижок.

Спробуйте: довге волосся з центральним проділом, боб довжиною до шиї.

Квадратне обличчя:

Уникайте: дуже коротких стрижок.

Спробуйте: стрижки до плечей або довші, тонкий чубчик.

Довга форма обличчя:

Уникайте: довгого, плоского волосся без шарів.

Спробуйте: косу чубок, глибокий проділ на бік, шари.

Крім того, експертка радить жінкам обирати зачіски, що додають об'єму. Шари, кучері та хвилі можуть допомогти додати об'єму вашому волоссю та зробити ваше обличчя більш пропорційним.

Досвідчений стиліст може допомогти вам вибрати стрижку, яка ідеально підходить до вашої форми обличчя та типу волосся.

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