Чудовий варіант перекусу: рецепт м‘яких картопляних паличок

Ці палички схожі на різноманітні картопляні чіпси, принцип приготування майже однаковий. Лише картопляні палички є радше снеком, тому їх смажать у порівняно більшій кількості олії.

Щодо приправ, то крім солі й меленого перцю в нас є копчена паприка. Тут добре працюватимуть сушений часник, сушена чи свіжа зелень, спеції для картоплі. Про це пише Shuba.

Подавайте палички з улюбленим соусом, радимо зробити його на основі сметани чи йогурту.

Інгредієнти (6 порцій):

Основні:

Картопля - 500 г

Крохмаль картопляний - 30 г

Копчена паприка - за смаком

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Зелена цибуля сушена - за смаком

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Приготування:

Картоплю почистити, нарізати і зварити до готовності у підсоленій воді. Розім'яти у пюре, додати крохмаль, спеції, зелень і ретельно перемішати.

Перекласти масу у пакет і розкачати у пласт завтовшки 1 см. Відправити пласт тіста у морозилку на 1-2 години.

Нарізати смужками і обсмажити у великій кількості олії декілька хвилин, викласти на паперовий рушник для видалення зайвої олії.

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