Чудовий варіант перекусу: рецепт м‘яких картопляних паличок
Ці палички схожі на різноманітні картопляні чіпси, принцип приготування майже однаковий. Лише картопляні палички є радше снеком, тому їх смажать у порівняно більшій кількості олії.
Щодо приправ, то крім солі й меленого перцю в нас є копчена паприка. Тут добре працюватимуть сушений часник, сушена чи свіжа зелень, спеції для картоплі. Про це пише Shuba.
Подавайте палички з улюбленим соусом, радимо зробити його на основі сметани чи йогурту.
Інгредієнти (6 порцій):
Основні:
- Картопля - 500 г
- Крохмаль картопляний - 30 г
- Копчена паприка - за смаком
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Зелена цибуля сушена - за смаком
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Приготування:
Картоплю почистити, нарізати і зварити до готовності у підсоленій воді. Розім'яти у пюре, додати крохмаль, спеції, зелень і ретельно перемішати.
Перекласти масу у пакет і розкачати у пласт завтовшки 1 см. Відправити пласт тіста у морозилку на 1-2 години.
Нарізати смужками і обсмажити у великій кількості олії декілька хвилин, викласти на паперовий рушник для видалення зайвої олії.
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