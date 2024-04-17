Потурбуйтесь про ваш кишківник: як регулярне вживання кориці впливає на здоров'я

Чи можна їсти корицю щодня

Любите ароматну корицю? Додавайте її не лише до випічки та кави, адже ця спеція може стати вашим вірним другом для покращення травлення.

Подбайте про своє кишкове здоров'я та насолоджуйтесь смаком кориці. Цими порадами поділились на сайті видання Health Digest.

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Хоч кориця не багата на поживні речовини, вона володіє потужними властивостями, які роблять її корисною для кишківника:

Полегшує діарею: Дослідження 2023 року показало, що екстракт кориці уповільнює травлення та збільшує кількість ізомасляної кислоти, корисної для кишкового мікробіома, у людей з діареєю.

Дослідження 2023 року показало, що екстракт кориці уповільнює травлення та збільшує кількість ізомасляної кислоти, корисної для кишкового мікробіома, у людей з діареєю. Збагачує мікрофлору: Вживання кориці сприяє різноманітності кишкових бактерій, що, в свою чергу, покращує травлення та загальне самопочуття.

Вживання кориці сприяє різноманітності кишкових бактерій, що, в свою чергу, покращує травлення та загальне самопочуття. Захищає від інфекцій: Ефірна олія кориці, що міститься в ній, бореться з багатьма бактеріями, грибками та пліснявими грибками.

Ефірна олія кориці, що міститься в ній, бореться з багатьма бактеріями, грибками та пліснявими грибками. Знижує рівень цукру та холестерину: Дослідження на тваринах показали, що кориця може знижувати рівень глюкози та холестерину в крові.

Дослідження на тваринах показали, що кориця може знижувати рівень глюкози та холестерину в крові. Захищає мозок: Метаболіти кориці та сполуки, що з неї виділяються, можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень та покращити симптоми хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Додавайте корицю до їжі щодня!

Посипайте нею кашу, йогурт або фрукти.

Додавайте до м'ясних страв, рагу та соусів.

Заварюйте чай з корицею та імбиром.

Використовуйте для приготування десертів та випічки.

Пам'ятайте, що кориця може мати побічні ефекти при вживанні у великих кількостях. Не рекомендується вживати її вагітним та людям з деякими хронічними захворюваннями.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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