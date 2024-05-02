Пошкодите пралку: які речі заборонено класти у пральну машинку

Пральні машини можуть легко поламатися, якщо прати у них певні речі. Експерти пояснили, які предмети одягу не варто класти у барабан, щоб прилад прослужив довше.

За словами експертів RGBDirect, взуття ніколи не повинно пратися у машинці. Це може спричинити пошкодження як взуття, так і машини, повідомляє Express.co.uk.

Перекидання взуття може подряпати барабан пральної машини, а саме взуття може втратити свою форму. Натомість почистіть взуття мильною водою та щіткою, щоб видалити сліди та плями.

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Лежаки для домашніх тварин можуть смердіти, особливо якщо їх довго не чистили. Однак, на думку експертів, якщо ліжко має сипучий наповнювач, як-от пінопласт або подрібнений поролон, його ні в якому разі не можна класти в машину.

Начинка може злипатися і потенційно пошкодити двигун пральної машини. Крім того, шерсть домашніх тварин може забити фільтр і дренажну систему машини.

Також важливо пам’ятати, перш ніж класти будь-які м’які іграшки в машину, деякі тканини можуть розпастися. Також переконайтеся, що в іграшці немає батарейок або електричних компонентів.

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