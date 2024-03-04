Як видалити плями від парфумів з одягу: прості, але ефективні способи

Виведення плям від парфумів з одягу може бути складним завданням, але існують ефективні та натуральні методи для розв'язання цієї поширеної проблеми. UAportal з'ясував, як це зробити.

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Оцет

Оцет – ефективний і натуральний спосіб виведення плям від парфумів з одягу. Суміш з рівних частин білого оцту і води слід нанести на забруднену ділянку і залишити на кілька хвилин. Після цього промокніть пляму чистою ганчіркою, а одяг виперіть, як зазвичай.

Використання харчової соди

Харчова сода – ще один чудовий метод для видалення плям від парфумів. З соди та води слід приготувати пасту, яку можна нанести на забруднену ділянку, акуратно почистити, а потім залишити на кілька хвилин, перш ніж прати у звичайному режимі. Цей метод є м'яким, але ефективним, що робить його чудовим рішенням для делікатних тканин.

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Господарське мило

Господарське мило, потужний знежирювач, ефективно видаляє плями від парфумів. Акуратно втирайте невелику кількість мила в забруднену ділянку і залиште на 10-15 хвилин, перш ніж прати одяг у звичайному режимі – це швидкий і простий метод, що робить його ідеальним засобом для видалення плям.

Перекис водню

Для стійких плям від парфумів перекис водню може стати гарним рішенням. Рекомендується нанести невелику кількість засобу безпосередньо на пляму і залишити на кілька хвилин, після чого прополоскати холодною водою і випрати, як зазвичай. Важливо спочатку протестувати його на невеликій, прихованій ділянці, оскільки перекис водню може мати відбілювальний ефект на деяких тканинах.

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