Як за 30 хвилин вивести плями поту з одягу: дієвий спосіб

Видалення плям від поту з тканин може бути викликом. Якщо ви не почнете прати одразу, пляма може "застигнути", і з кожною хвилиною шанси на її видалення зменшуються.

Проте, існує ефективний спосіб, який допоможе позбутися навіть застарілих плям всього за тридцять хвилин. Саме про нього розповість команда UAportal.

У чому полягає цей спосіб

Для видалення плям із тканини можна скористатися простим домашнім засобом. Для цього знадобиться взяти по одній столовій ложці перекису водню, рідини для миття посуду та харчової соди та змішати їх у окремому посуді до отримання гомогенної маси.

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Нанесіть отриману суміш на плями та залиште на пів години, потім легко втирайте її у тканину перед пранням.

Для остаточного прання використовуйте господарське мило або помістіть одяг у пральну машину. Цей метод допоможе повністю вивести плями та неприємні запахи.

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