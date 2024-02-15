Поставте оцет у холодильник: зможете розв'язати одразу дві проблеми

Холодильник - незамінний прилад на кухні, але його свіжість та чистота потребують постійної уваги. Неприємні запахи - поширена проблема, яка може виникнути через псування їжі, недостатню гігієну або інші фактори.

На щастя, існують прості та ефективні методи, які допоможуть вам позбутися неприємних запахів у холодильнику, пише santeplusmag.com.

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1. Регулярне чищення:

Спорожняйте та протирайте холодильник щонайменше раз на місяць. Використовуйте м'який миючий засіб для очищення полиць, ящиків та ущільнювачів. Ретельно промийте та висушіть всі поверхні перед тим, як знову завантажити холодильник.

2. Природні нейтралізатори запахів:

Поставте в холодильник склянку з оцтом. Оцет має дезінфікуючі та нейтралізуючі властивості. Або ж розмістіть скибочки лимона чи очищену картоплю в холодильнику. Ці продукти також поглинають запахи.

Використовуйте чашку з кавовою гущею. Кава поглинає запахи та надає приємний аромат.

3. Повне очищення:

Вимкніть холодильник і вийміть з нього всі продукти. Залиште дверцята холодильника відкритими на деякий час. Ретельно очистіть всі внутрішні поверхні м'яким миючим засобом. Зверніть увагу на ущільнювачі та замініть їх, якщо вони пошкоджені.

4. Запобігання запахам:

Зберігайте продукти в герметичних контейнерах. Регулярно перевіряйте терміни придатності продуктів.Не перевантажуйте холодильник. Не залишайте відкриті місткості з їжею в холодильнику.

Фахівці додають, що оцет не лише вбиратиме неприємні запахи у холодильнику, а допоможе позбутися від небезпечних бактерій.

Завдяки цим простим порадам ви зможете легко підтримувати свій холодильник чистим і свіжим, а неприємні запахи залишаться в минулому.

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