Названо популярний продукт, який ніколи не можна зберігати у дверцятах холодильника

Експерти з безпеки харчових продуктів рекомендують зберігати молоко на внутрішніх полицях холодильника, а не у дверцятах.

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За словами Терези Кін, спеціаліста з безпеки харчових продуктів, дверцята холодильника часто не підтримують достатньо низької температури для зберігання молока, пише CountryLiving.

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"Якщо ваш холодильник недостатньо холодний, дверцята можуть бути набагато теплішими, ніж внутрішні полиці", — каже вона. Це може призвести до того, що молоко зіпсується швидше.

Кін також рекомендує купувати лише ту кількість молока, яку ви зможете використати відносно швидко. "Якщо ви купуєте занадто багато молока, воно може зіпсуватися, перш ніж ви його встигнете використати", — каже вона.

Крім того, Кін радить зберігати сирі продукти, такі як сире м’ясо та риба, на дні холодильника в закритих контейнерах, щоб уникнути перехресного зараження.

"Сирі овочі, на яких може залишитися земля, також слід мити, висушувати та зберігати в закритому контейнері", — каже вона.

Нарешті, Кін закликає уникати переповнення холодильника. "Переповнений холодильник означає, що холодне повітря не може циркулювати належним чином", — додала вона. Це може призвести до того, що деякі продукти не будуть отримувати достатньо холоду для збереження свіжості.

Дотримуючись цих порад, ви можете допомогти зберегти молоко свіжим довше та уникнути перехресного зараження.

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