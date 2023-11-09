Молоко є основним інгредієнтом у щотижневому списку покупок більшості людей. Втім, цей продукт може швидко зіпсуватися, якщо його зберігати його неправильно.

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Експерти назвали місце у холодильнику, де молоко псується дуже швидко. Йдеться про дверцята, повідомляє Express.co.uk.

Коли ви відкриваєте двері холодильника, він відривається від прохолодного повітря, що впливає на свіжість. Замість цього фахівці радять розмістити молоко позаду.

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Продукти, які схильні до псування, як-от яйця, масло та молоко, найбільше піддаються впливу кімнатної температури, коли відкриваються дверцята холодильника. Якщо дверцята холодильника мають герметичний відсік у ньому, це може бути добре для зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, як розводити сухе молоко.

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